Пашинян заявил, что готов обсуждать формирование временного правительства

2018-04-26 01:22 | www.trend.az | 7

Оппозиция готова обсуждать формирование временного правительства Армении с другими политическими силами, заявил лидер оппозиции Никол Пашинян на митинге, передает РИА Новости.

"Готовы обсудить любые вопросы (с другими политическими силами), связанные с деятельностью временного правительства",- заявил он.

Пашинян заверил также, что некоторые депутаты от Республиканской партии готовы голосовать за него на выборах премьера.

"Когда Саргсян подал в отставку, с ним в отставку уходит все правительство. Сегодня все члены правительства находятся в отставке и в Армении сейчас нет правительства. Юристы утверждают, что при отставке премьера не может быть его врио. Следовательно Карапетян - не врио премьера, а первого вице-премьера. Пусть он не смеет брать на себя полномочия премьера", - заявил Пашинян на митинге в Ереване.