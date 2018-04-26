Полад Бюльбюль оглы почтил память павших в Отечественной войне

2018-04-26 01:36 | www.oxu.az | 7

В преддверии 9 мая, в Брянске на торжественной церемонии открытия Международного форума Победителей выступил Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации, председатель Правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Полад Бюльбюль оглы.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на guberniya.tv.

Обращаясь к участникам международного форума он подчеркнул, что это была общая Победа.

Полад Бюльбюль оглы напомнил, что 681 тыс. жителей Азербайджана участвовала в Великой Отечественной войне, из них половина не вернулась домой.

- Ценность таких форумов в том, что молодежь, которая живет теперь уже в разных странах знала бы какой ценой сохранили свободу современный страны - бывшие республики Советского Союза, - сказал посол, - очень важны факты, цифры, книги и фильмы о тех событиях, которые произошли.

А.Б.

