Генсек ООН планирует назначить спецпредставителя по Мьянме

2018-04-26 01:58 | www.apa.az | 5

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует назначить своего специального представителя по Мьянме.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, генсек ООН намерен назначить на эту должность швейцарского дипломата Кристину Шранер-Бургенер, которая сейчас является послом своей страны в Германии.

По данным источников Reuters, о назначении будет объявлено в ближайшие дни.

Ситуация в мьянманском штате Ракхайн, где компактно проживают мусульмане-рохинджа, обострилась 25 августа прошлого года, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию, в столкновениях погибли 414 человек. В Ракхайне неоднократно ранее вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами рохинджа и местными буддистами.