Глава Ингушетии поздравил президента Азербайджана

2018-04-26 02:14 | www.apa.az | 6

Глава Республики Ингушетия Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана.

Как сообщает АПА, в письме говорится: «Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Азербайджанской Республики.

Очередное избрание Вас Президентом республики является убедительным подтверждением Вашего авторитета у азербайджанского народа и поддержки им курса социально-экономической политики, проводимой Вами в целях повышения благосостояния каждого ее жителя.

Я искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и претворения в жизнь всех намеченных целей, а Вашему прекрасному краю – мира, процветания и благоденствия».