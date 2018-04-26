В Амстердаме выпустили кроссовки из жвачки - ВИДЕО

2018-04-26 02:30 | www.oxu.az | 5

В Амстердаме представили Gumshoe Amsterdam - первые в мире кроссовки с подошвой из жвачки.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой а Лайф.ру.

Обувь изготовлена из мусора, собранного с улиц столицы Нидерландов.

Проект запустила маркетинговая компания Iamsterdam, чтобы привлечь внимание к загрязнению города. Активисты собрали с улиц жвачки и отнесли их к производителю обуви Explicit.

Совместными усилиями удалось создать кроссовки, подошва которых получилась из спрессованной жвачки. В скором времени обувь поступит в продажу, ее стоимость пока не известна.

По статистике, власти Амстердама собирают с городских улиц около 1,5 млн кг жвачки ежегодно, эта проблема стоит на втором месте после проблемы сигаретных окурков.

Согласно отчёту экологов, жвачка разлагается довольно долгое время — в среднем 20–25 лет.

А.Б.

