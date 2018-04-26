Макрон: “Трамп не поддерживает сделку с Ираном”

2018-04-26 03:34 | www.apa.az | 5

Дональд Трамп не поддерживает сделку с Ираном.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с американским коллегой.

"Мне кажется, что он не очень готов ее защищать", — сказал Макрон на пресс-конференции в Вашингтоне. Президент Франции повторил, что основывается на прошлых заявлениях Трампа и понимает, что для Трампа возможный выход из соглашения — предвыборное обещание.

Макрон повторил, что Франция выступает за сохранение договоренностей.