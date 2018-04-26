Братьям из Говсана вынесен приговор за убийство

2018-04-26 04:19 | www.oxu.az | 4

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу жителей Сураханского района Кямрана и Имрана Юсифзаде, обвиняемых по статье 29,120.2.1 (попытка умышленного убийства, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК АР.

Как передает Oxu.Az, 29 ноября прошлого года в поселке Говсан владелец маркета «Hövsan», житель поселка Рахман Салимов 1990 г.р., поспорил с братьями Юсифзаде.

Кямран и Имран нанесли Рахману ножевые ранения и сбежали.

Пострадавший был доставлен в городскую клиническую больницу №3, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

В тот же день сотрудники 30-го отделения полиции Управления полиции Сураханского района задержали подозреваемых.

Суд приговорил Кямрана Юсифзаде к 13, а Имрана Юсифзаде к 12 годам лишения свободы.