Глава МИД Армении вылетел в Москву

2018-04-26 03:15 | www.trend.az | 4

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян вечером в среду вылетел в Москву, сообщил "Интерфаксу" источник в политических кругах.

Позже пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил "Интерфаксу", что Налбандян находится в командировке. Куда министр отправился с визитом, пресс-секретарь МИД не сообщил.

Акции против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".