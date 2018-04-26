Макрон: “Франция увеличит военное присутствие в Сирии”

2018-04-26 05:23 | www.apa.az | 6

Франция намерена увеличить свой вклад в действие международной коалиции в Сирии для завершения борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Мы увеличим наши обязательства в международной коалиции", - сказал Макрон. "Необходимо иметь все средства, чтобы завершить операцию", - добавил французский лидер.

По его словам, Франция привержена своим обязательствам. "Мы участвуем в этой общей борьбе и продолжим ее до конца", - заявил президент. "Мы будем вместе работать над укреплением безопасности в регионе", - заверил Макрон.