Макрон заявил, что Трамп не поддерживает сделку с Ираном

2018-04-26 04:49 | www.trend.az | 6

Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что тот не поддерживает сделку с Ираном, передает РИА Новости.

"Мне кажется, что он не очень готов ее (сделку) защищать. Я не принимаю это на свой личный счет", - сказал Макрон на пресс-конференции в Вашингтоне. Президент Франции повторил, что основывается на прошлых заявлениях Трампа и понимает, что для Трампа возможный выход из соглашения - предвыборное обещание.

Макрон повторил, что Франция выступает за сохранение договоренностей.