В Калифорнии экс-полицейского арестовали за серию убийств

2018-04-26 05:52 | www.trend.az | 6

Полиция в Калифорнии задержала бывшего правоохранителя, на счету которого могут быть более десятка убийств, около четырех десятков изнасилований и более сотни грабежей, совершенных несколько десятилетий назад, сообщили правоохранительные органы в среду, передает РИА Новости.

Джозеф Джеймс ДеАнджело (72 года), уволенный из полиции в 1979 году, был задержан в Сакраменто. О его аресте на пресс-конференции в среду объявил шериф города Скотт Джонс. Он заявил, что подозреваемый не оказывал сопротивления полиции, которая до ареста несколько дней вела наблюдение за ним, расследование продолжается.

"Более 40 лет бесчисленные жертвы ждали свершения правосудия", — сказала на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы, прокурор Сакраменто Энн Мари Шуберт. Она сообщила, что установить личность подозреваемого и задержать его удалось в результате "новых технологий в сфере ДНК".