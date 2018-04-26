Турецкие предприниматели всегда считали Азербайджан привлекательной для инвестиций страной - министр (Эксклюзив)

2018-04-26 06:58 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Турция готова рассмотреть возможность создания свободной экономической зоны (СЭЗ) на приграничной с Нахчыванской Автономной Республикой (НАР) территории.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

"Подобные вопросы находятся в компетенции Кабинета министров и если турецкие предприниматели попросят создать СЭЗ на границе Турции и НАР, то мы готовы рассмотреть такую возможность", - сказал министр.

Как отметил Зейбекчи, турецкое правительство регулярно информирует предпринимателей об инвестиционных возможностях Азербайджана и старается им помочь выйти на этот рынок.

Министр подчеркнул, что турецкие предприниматели всегда считали Азербайджан привлекательной для инвестиций страной, и выразил надежду на расширение инвестиционных связей между двумя странами.