Турецкие предприниматели всегда считали Азербайджан привлекательной для инвестиций страной - министр (Эксклюзив)

2018-04-26 06:58 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - Турция готова рассмотреть возможность создания свободной экономической зоны (СЭЗ) на приграничной с Нахчыванской Автономной Республикой (НАР) территории.
Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.
"Подобные вопросы находятся в компетенции Кабинета министров и если турецкие предприниматели попросят создать СЭЗ на границе Турции и НАР, то мы готовы рассмотреть такую возможность", - сказал министр.
Как отметил Зейбекчи, турецкое правительство регулярно информирует предпринимателей об инвестиционных возможностях Азербайджана и старается им помочь выйти на этот рынок.
Министр подчеркнул, что турецкие предприниматели всегда считали Азербайджан привлекательной для инвестиций страной, и выразил надежду на расширение инвестиционных связей между двумя странами.