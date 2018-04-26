Стартует полуфинальная стадия Лиги Европы

2018-04-26 07:27 | www.apa.az | 6

Первые полуфинальные матчи футбольной Лиги Европы будут сыграны в четверг в Лондоне и Марселе.

Как сообщает АПА, лондонский "Арсенал" сыграет против мадридского "Атлетико". Матч пройдет на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Главный арбитр - Клеман Тюрпен из Франции. Это будет первая встреча двух команд в еврокубках.

В это же время на арене "Велодром" в Марселе местный клуб сыграет с "Зальцбургом". Клуб из Зальцбурга однажды играл в финале Кубка УЕФА - в 1994 году, уступив итальянскому "Интеру". "Марсель" же в 1993 году выиграл Лигу чемпионов, а в Кубке УЕФА дважды уступал в финалах - в 1999 и 2004 годах.

Главным арбитром матча "Марсель" - "Зальцбург" назначен Уильям Коллум из Шотландии. Ответные полуфиналы состоятся 3 мая в Мадриде и Зальцбурге. Финал Лиги Европы пройдет 16 мая во французском Лионе.