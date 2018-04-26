Закрытый ядерный полигон в КНДР был непригоден для использования

2018-04-26 07:08 | www.trend.az | 6

Большая часть подземного ядерного полигона, который лидер КНДР Ким Чен Ын предписал закрыть, была непригодна для испытаний из-за обрушения туннеля после последнего проведенного там взрыва. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на исследование китайских сейсмологов, передает РИА Новости.

По данным издания, некоторые официальные лица США и наблюдатели за Северной Кореей называют закрытие полигона северокорейским лидером «пустыми жестами», чтобы получить рычаги воздействия в отношениях с Вашингтоном и Сеулом при сохранении своего ядерного оружия.