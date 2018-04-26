Земан снова выступил за перенос посольства Чехии в Израиле в Иерусалим

2018-04-26 08:15 | www.trend.az | 5

На торжественном вечере, организованном в среду под патронатом президента Чехии на Пражском граде в честь 70-летия возникновения государства Израиль, Милош Земан под аплодисменты многих присутствующих снова призвал перенести посольство республики из Тель-Авива в Иерусалим, передает РИА Новости.

"Первым шагом к этому может стать открытие в Иерусалиме в мае почетного (гонорарного) консульства Чехии, а позднее в этом году – открытие Чешского центра, также в Иерусалиме", — сказал президент в своем выступлении, которое транслировали сетевые ТВ-каналы. Предполагается, что на открытии Чешского центра будет присутствовать сам Земан, поскольку это событие может совпасть с его визитом в Израиль.

Посол Израиля в Чехии Даниэл Мерон зачитал после выступления Земана приветствие премьера Биньямина Нетаньяху президенту и всем гражданам республики, в котором израильский политик поблагодарил чешский народ за неизменно дружественное отношение к Израилю и его народу. Широко известен тот факт, что в конце 1940-х годов Чехословакия оказала помощь Израилю в его борьбе с арабскими странами поставками ему истребителей и обучением их персонала.