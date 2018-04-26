Режим прекращения огня был нарушен 102 раза

2018-04-26 09:55 | www.apa.az | 5

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 102 раза.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных в селе Айгеовит Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Бала Джафарли Газахского района.



Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Тагыбейли, Баш Гервенд, Джавахирли, Гарагашлы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган Физулинского района, и Нюзгяр Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.