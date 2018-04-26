Стартует полуфинальная стадия Лиги Европы

2018-04-26 08:46 | www.oxu.az | 5

Первые полуфинальные матчи футбольной Лиги Европы будут сыграны в четверг в Лондоне и Марселе.

Как передает Oxu.az, «Арсенал» в борьбе за последний трофей под руководством Арсена Венгера сыграет против мадридского «Атлетико», «Марсель» примет австрийский «Зальцбург».

Объявивший об уходе из лондонского клуба после 22 лет работы главным тренером француз Венгер имеет возможность выиграть еще один трофей, хотя его «Арсеналу» противостоит клуб, который специалисты считают главным фаворитом не только полуфинальной пары, но и всего турнира.

Для лондонского клуба победа во втором по значимости еврокубке является последней возможностью вернуться в Лигу чемпионов.

Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, начало - 23:05 по бакинскому времени.

Отметим, что это будет первая встреча двух команд в еврокубках.

В это же время на арене «Велодром» в Марселе местный клуб сыграет с «Зальцбургом». Эти команды, особенно австрийская, в числе претендентов на победу в Лиге Европы не рассматривались, однако достаточно лихо пробились в полуфинал.

Клуб из Зальцбурга однажды играл в финале Кубка УЕФА - в 1994 году, уступив итальянскому «Интеру». «Марсель» же в 1993 году выиграл Лигу чемпионов, а в Кубке УЕФА дважды уступал в финалах - в 1999 и 2004 годах.

Успешное выступление марсельского клуба в нынешней Лиге Европы во многом связано с работой тренера Руди Гарсии, который ранее выиграл чемпионат Франции с «Лиллем», а затем работал в итальянской «Роме».

Ответные полуфиналы состоятся 3 мая в Мадриде и Зальцбурге.

Финал Лиги Европы пройдет 16 мая во французском Лионе.