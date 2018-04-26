Франция увеличит военное присутствие в Сирии

2018-04-26 08:58 | www.oxu.az | 7

Франция намерена увеличить свой вклад в действие международной коалиции в Сирии для завершения борьбы с террористической группировкой «Исламское государство».

Как передает Oxu.az, об этом заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне.

«Мы увеличим наши обязательства в международной коалиции», - сказал Макрон.

«Необходимо иметь все средства, чтобы завершить операцию», - добавил французский лидер.

По его словам, Франция привержена своим обязательствам.

«Мы участвуем в этой общей борьбе и продолжим ее до конца», - заявил президент.

«Мы будем вместе работать над укреплением безопасности в регионе», - заверил Макрон.

Макрон также заявил о важности переговоров с Россией по урегулированию в Сирии, а также о «создании моста» между Женевским и Астанинским процессами.

«Наше желание - создать мост между Женевским процессом и Астанинским процессом, чтобы провести переговоры и объединить всех союзников в регионе, открыть линию связи с Россией и Турцией. Это единственный способ в долгосрочной перспективе исправить ситуацию в Сирии», - отметил он.

Французский глава государства также рассказал, что в перспективе, в ближайшие недели или месяцы будут предприняты попытки провести переговоры с участием сирийской оппозиции под эгидой ООН. Таким образом, пояснил Макрон, будет дан новый импульс своего рода новому женевскому процессу.