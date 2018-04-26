En az 7500 liraya Türk personel alacak!

2018-04-26 09:24 | www.trend.az | 1

Katar-Türkiye arasındaki sıcak ilişkiler Katar Havayolları’nın daha fazla Türk uçuş ekibi bulundurmasına yol açtı.

Astronomik maaşlar vererek Türk ve yabancı pilot transferleri yapan Doha merkezli Katar Havayolları, İstanbul'da 29 Nisan'da yaklaşık 7 bin 500 lira’dan maaş başlangıcı ile kabin görevlisi olmak isteyen Türk arayacak.

Habertürk'ün haberine göre, başvurusu kabul edilenlerin ilerleyen dönemde şirkette geniş gövdeli uçaklarda sorumlu olduğunda maaşı 15 bin lira’yı da geçecek. Kabul edilen Türklere Doha’da ortak kullanımlı eşyalı daire de tahsis edecek.

Katar Havayolları büyüyen filosuna paralel olarak artan uçuş ekibi ihtiyacını karşılamak adına dünya genelinde pilot ve kabin görevlisi arıyor. Türkiye'de çalışan Türk ve yabancı pilotlar arasında astronomik maaşlar vererek transferler yapan Katar Havayolları şimdi de İstanbul'da kabin personeli alımı ile ilgili etkinliğe geliyor.

DOHA DA EŞYALI DAİRE DE TAHSİS EDECEKLER

Katar başvurusu kabul edilenlere Doha’da ortak kullanımlı eşyalı daire de tahsis edecek. Türkiye'de havayolu şirketlerinde uçan kabin görevlilerinden de başvuralara ilgi göstermesi bekleniyor.

Verilen ilanda “Katar Devleti'nin Ulusal Havayolu olarak Katar'ın en sıcak ve cömert misafirperverliğini en iyi şekilde yansıtmayı hedefliyoruz” ifadeleri de yer aldı.

Başvurmak isteyenlerin beraberinde CV’si, pasaport fotokopisi ve eğitim sertifikalarını da getirmesi istendi.