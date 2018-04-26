Китай готов к торговой войне с США

2018-04-26 09:05 | www.oxu.az | 7

Пекин готов к возможному установлению барьеров в Соединенных Штатах на китайские инвестиции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн.

«Мы решительно против любых односторонних протекционистских мер. Надеюсь, США будут действовать в большем соответствии с общемировыми тенденциями, - отметил он. - Китай подготовился к любым возможным действиям со стороны Вашингтона».

Чиновник напомнил, что благодаря китайскому капиталу в Соединенных Штатах появилось множество новых рабочих мест, и Пекин таким образом оказал стимулирующее воздействие на развитие американской экономики.

В марте этого года отношения между Китаем и его крупнейшим экономическим партнером - США - ухудшились из-за так называемых торговых войн. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на сталь и алюминий в размере 25 и 10 процентов соответственно.

Американский лидер 22 марта также подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая». Китай, со своей стороны, 2 апреля ввел пошлины в размере до 25 процентов почти на 130 американских импортных товаров.