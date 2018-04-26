В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию Мингячевирскую ГЭС

2018-04-26 10:25 | www.apa.az | 6

ОАО «Азерэнержи» в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию новые электростанции в Баку и регионах Азербайджана.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил президент «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев в интервью, размещенном на сайте партии Ени Азербайджан. По его словам, в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию Мингячевирскую ГЭС мощностью 424 МВт. Также завершаются работы по строительству электростанции «Шимал-2» мощностью 409 МВт в Баку, ее ввод в строй также запланирован на текущий год.

Э.Пирвердиев добавил, что также в течение 2018 года «Азерэнержи» планирует ввести в эксплуатацию электростанцию мощностью 16,5 МВт в Лерикском районе Азербайджана, и ряд малых ГЭС в других регионах страны – «Астара-1», «Огуз-1», «Огуз-2» и «Огуз-3».