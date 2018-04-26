Лидеры двух Корей «оформят» примирение

2018-04-26 09:16 | www.oxu.az | 6

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин встретятся в пятницу, 27 апреля, у демаркационной линии, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что по итогам саммита лидеры стран подпишут совместный документ.

РИА Новости уточняет, что Ким Чен Ына будет сопровождать его сестра Ким Е Чен, которая занимает пост начальника отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи с 2015 года.

По информации ТАСС, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын вместе посадят дерево, которое станет символом примирения и налаживания отношений между двумя государствами.