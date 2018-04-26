Правительство Казахстана окажет поддержку инвесторам проектов альтернативной энергетики

2018-04-26 09:39 | www.trend.az | 6

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев рассказал, какая государственная помощь будет оказана инвесторам, желающим построить в стране «зеленые электростанции».

«Действующая система господдержки нашла свое развитие в Законе «О поддержке использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ)». До прошлого года в стране действовали фиксированные тарифы, которые инвестор получал на 15 лет. Механизм фиксированных тарифов на начальном этапе развития ВИЭ позволил быстро запустить рынок ВИЭ и осуществить реализацию следующих видов ВИЭ - ветровые, солнечные, гидроэнергетика, для производства электрической энергии. На сегодня в республике имеются 58 действующих объектов ВИЭ суммарной мощностью 343 мегаватт. Еще 50 объектов мощностью 2 000 мегаватт заключили контракты на покупку электрической энергии ВИЭ, получили фиксированный тариф», - сказал министр в ходе конференции в Астане, передает Казинформ.

При этом, отметил министр, ежегодно эти тарифы будут индексироваться с учетом курсовой разницы национальной валюты к доллару, а также частично с учетом инфляции. «Законом также определено, что ВИЭ будет предоставлен приоритет при передаче электроэнергии по сетям, оказана поддержка при выделении земельного участка. Хочу отдельно подчеркнуть, что аукционы будут проводиться прозрачно на электронной площадке, которая позволит в течение трехчасовой торговой сессии предложить свои тарифы на электроэнергию, а проектам, предложившим наименьший тариф, выиграть и подписать контракт», - заключил он.