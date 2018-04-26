Американцы нашли способ победить неизлечимый рак

2018-04-26 09:21 | www.oxu.az | 6

Ученые Университета Цинциннати в США нашли способ активировать иммунную систему для борьбы со злокачественными опухолями.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

По словам исследователей, снижение активности специфического мембранного белка — калиевого канала KCa3.1 - в опухолях происходит из-за аденозина - соединения, которое в патологических тканях накапливается в больших количествах.

Аденозин является супрессором иммунной системы, однако специалисты доказали, что подавление лимфоцитов происходит опосредованно, через мембранный белок, а не через какой-либо сигнальный путь.

Это препятствует проникновению в новообразование цитотоксических Т-лимфоцитов (Т-киллеров) - клеток, которые уничтожают поврежденные или злокачественные клетки организма.

Ученые полагают, что препарат, который восстанавливает проходимость KCa3.1, поможет, в свою очередь, Т-киллерам попасть в опухоль, несмотря на присутствие аденозина. В сочетании с иммуномодуляторами такая терапия будет эффективной в борьбе с невосприимчивым к лимфоцитам раком.