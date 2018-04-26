Мамедъяров рассказал о неудачах в футболе

2018-04-26 09:31 | www.oxu.az | 6

Завершился VI супертурнира ShamkirChess 2018 в память о Вугаре Гашимове.

Как передает Oxu.Az, в отчетном туре азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью с представителем Китая Дингом Лиреном.

Игравший черными Шахрияр Мамедъяров после партии ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции:

«Я не забыл игру в Берлине. Просто сейчас ситуация иная. На Турнире претендентов я уступил Лирену, играя белыми фигурами. В Берлине я думал только о победе. Сейчас я играл черными, поэтому ничья – нормальный результат.

Я опять выбрал дебют, но не смог получить преимущества. Противник играл очень осторожно, поэтому ошибок практически не было. Вместе с тем к последующим турам я буду готовиться серьезнее, так как в турнирной таблице может многое измениться».

Мамедъяров также рассказал о футбольном турнире, прошедшем днем ранее, где победу отпраздновала команда «Мировых звезд»:

«Футбол запомнился многими интересными моментами. В первой игре мы обыграли команду организаторов (8:0), но в финале проиграли «Мировым звездам» (1:2).

Сказалась усталость. Мы непременно обыграли бы иностранцев, если бы сыграли с ними на старте турнира.

В составе соперника отмечу Динг Лирена, Дениса Хисматулина и, конечно же, Магнуса Карлсена.

Магнус, помимо шахмат, также хорошо играет в футбол».

С.Т.

