Узбекистан представил в Москве широкий ассортимент плодоовощной продукции

2018-04-26 09:42 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Представительство узбекской сельскохозяйственной компании UzAgro по Восточной Европе организовало в Москве дегустацию узбекских фруктов и овощей, сообщает пресс-служба российского представительства компании «Узбекозиковкатхолдинг».

«Узбекский продукт знают на мировом пищевом рынке. Узбекистан занимает верхние позиции по экспорту черешни, абрикосов, хурмы и многого другого, а бренд «UzAgro» — теперь лицо узбекской плодоовощной продукции», — заявили в холдинге.

Согласно информации, среди приглашенных на мероприятие — представители компаний «Даниловский рынок» и «Счастливый малыш». Кроме овощей и фруктов, гости попробовали различные джемы и сухофрукты, кондитерские изделия и минеральную воду.

Национальный аграрный бренд UzAgro становится гарантом качества продукции из Узбекистана на российских прилавках с 2018 года. Логотип холдинга украсит упаковку экспортной продукции.