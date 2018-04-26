Минобороны о ситуации на фронте

2018-04-26 09:33 | www.oxu.az | 5

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 102 раза.

Об этом Oxu.Az сообщили в Министерстве обороны.

С позиций, расположенных в селе Айгеовит Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Бала Джафарли Газахского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Тагыбейли, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.