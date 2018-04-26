В грязевых вулканах в Азербайджане обнаружены образовавшиеся естественным путем драгметаллы

2018-04-26 10:02 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В грязевых вулканах в Азербайджане впервые обнаружены золото, серебро, железо, медь, титан и новые минералы, образовавшиеся естественным путем.

Об этом Trend сказал заведующий отделом грязевого вулканизма Института геологии и геофизики Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор геолого-минералогических наук, профессор Адиль Алиев.

По словам ученого, в течение последних двух лет совместно с украинскими специалистами ведется работа по изучению грязевых вулканов Азербайджана.

Алиев отметил, что в результате проведенных исследований получены весьма успешные результаты. Он добавил, что для проведения исследований отобраны 20 вулканов в различных тектонических зонах страны – на Абшеронском полуострове, в Шамахы-Гобустанском регионе, на прикаспийском побережье, в юго-западном Ширване.