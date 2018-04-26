Азербайджанский боксёр стал чемпионом Европы и завоевал олимпийскую лицензию

2018-04-26 11:44 | www.apa.az | 5

В Розето-дели-Абруци (Италия) финишировало молодёжное первенство Европы по боксу.

Как сообщает apasport.az со ссылкой на сайт Федерации бокса Азербайджана, наша сборная завоевала 1 золотую и 1 серебряную медаль по итогам турнира.

Из подопечных Вагифа Ширинова Нурлан Сафаров (60 кг) стал чемпионом Европы. В напряжённом финальном бою наш соотечественник победил голландца Пеера ван Джаса со счётом 3:2 (29:28, 29:28, 27:30, 29:28, 27:30). Эта победа принесла нашему боксёру не только золотую медаль, но и лицензию на III Юношеские летние олимпийские игры, которые состоятся в октябре в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Представитель нашей сборной в весовой категории 69 кг Ниджат Гасанов довольствовался вторым местом. В финале он проиграл россиянину Джамбулату Бижамову со счётом 0:5 (27:30, 28:20, 27:30, 27:30, 27:30).

С 1 золотой и 1 серебряной медалью наша страна заняла 6-ое место в юношеском командном зачёте.