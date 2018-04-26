Армянский экс-чиновник назвал тех, кто стоит за Пашиняном

2018-04-26 09:50 | www.oxu.az | 5

Приход Никола Пашиняна к власти будет иметь катастрофические последствия для Армении.

Об этом, как передает Oxu.Az, в ходе прямого эфира в социальных сетях сказал вице-президент Форума армянских союзов Европы (ФАСЕ), бывший помощник главного советника президента Армении по национальной безопасности Владимир Погосян.

«Сейчас уже происходят нехорошие процессы… Первое - Никол Пашинян сейчас уже совершает серьезные стратегические ошибки, которые могут привести к фатальным последствиям для государства.

Нужно отчетливо понимать - армянский народ не пошел за Пашиняном, они шли против Саргсяна. Нельзя это забывать» - сказал Погосян.

По его словам, начиная с 13 апреля мир наблюдает за протестами в Армении. Однако многие не понимают, что на самом деле происходит:

«Ряд министров в Армении, глава Центробанка должны были быть отстранены от занимаемых должностей и арестованы с целью недопущения вывода валюты с территории страны.

Также должны были перекрыться государственные границы, чтобы преступники не сумели убежать от ответственности. Нужно понимать, что господин Пашинян придет к власти с пустой казной и погрузит страну в состояние хаоса», - отметил он.

Как заявил бывший чиновник, есть данные о том, что Пашинян вошел в сговор с Левоном Тер-Петросяном, Робертом Кочаряном и Бако Саакяном, чтобы прийти к власти.

«Эта троица волков использует Пашиняна в своих целях», - уверен Погосян.

Али Мамедов

