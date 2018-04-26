Убийца друга: Я задушил его, чтобы не мучался

2018-04-26 10:15 | www.oxu.az | 7

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное рассмотрение по уголовному делу в отношении Амала Зульфугарова 1995 года рождения, обвиняемого по статьям 120.2.2 (умышленное убийство, совершенное с хулиганскими намерениями), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью), 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и 221.1 (хулиганство).

Как передает Oxu.Az, убийство произошло 14 августа прошлого года в одном из кафе в поселке Гобустан.

В ходе драки был зарезан Гисмет Мамедли, еще два человека - Халдун Абузерли и Тялят Гусейнли были госпитализированы с ножевыми ранениями.

Было установлено, что убийство совершил Амал Зульфугаров. Его задержали сотрудники 11-го отделения полиции Управления полиции Гарадагского района. По факту в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело.

На судебном процессе прокурор зачитал обвинительный акт. Согласно обвинению, в начале августа в центре отдыха «Atlant» в Набрани Амал выразил претензии Гисмету за то, что тот криво посмотрел на него.

Затем Зульфугаров заподозрил, что Гисмет общается по телефону с его сестрой, которая живет за границей.

Амал пришел в кафе в Гобустане, где Гисмет играл в домино с приятелями, и, подойдя к нему сзади, ударил ножом в шею. Повернувшись, Гисмет получил еще несколько ударов ножом в грудь.

Тялят и Халдун пытались отобрать нож у обезумевшего Амала, но сами получили ножевые ранения. В конце Амал задушил находившегося в агонии Мамедли.

Зульфугаров частично признал себя виновным по предъявленному обвинению. Он заявил, что Гисмет был его другом:

«Когда мы были в центре отдыха, я чуствовал, что он как-то не так ко мне относится, криво смотрит на меня. Когда я спрашивал причину, он отвечал матом. Я спросил у ребят, в чем дело, но никто не знал.

Это сильно меня разозлило. В день происшествия мы встретились в кафе, и я нанес Гисмету ножевые ранения. Других друзей я намеренно не трогал, может быть, кого-то случайно ранил, когда они пытались нас разнять. Добивая Гисмета, я знал, что он страдает.

Я услышал, что он произносит имя Аллаха. Чтобы он не мучался, я задушил его. Я не позволил приехавшим сотрудникам скорой помощи подойти к нему. Он уже был мертв, я не хотел, чтобы женщины это видели».

Судебное рассмотрение продолжается.