Жуткое ДТП в Индии: погибли дети - ФОТО - ВИДЕО

2018-04-26 10:28 | www.oxu.az | 8

В Индии произошло новое дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни 13 детей, еще семеро получили ранения и травмы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на издание Times of India, трагедия случилась в четверг, 26 апреля, утром при столкновении школьного автобуса с поездом на железнодорожном переезде в Дудхи, неподалеку от города Кушинагар (штат Уттар-Прадеш).

В момент столкновения водитель микроавтобуса со школьниками попытался пересечь нерегулируемый железнодорожный переезд, когда его протаранил поезд, двигавшийся на полном ходу.

Как заявил местный полицейский индийскому информагентству ANI, семеро учеников получили тяжелые ранения и число погибших может возрасти. Власти начали расследование причин происшествия.