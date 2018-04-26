Серж Саркисян объявил об отставке с поста главы правящей партии Армении

2018-04-26 11:59 | www.apa.az | 7

Правящая Республиканская партия (РПА) Армении сменит своего председателя.

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом стало известно после встречи в среду вечером главы РПА, третьего президента Армении Сержа Саркисяна и и.о. премьера Карена Карапетяна с депутатами фракции.



«Было принято решение начать дискуссии о смене председателя Республиканской партии. Экс-президент и бывший глава правительства Серж Саркисян объяснил присутствующим причину своей отставки 23 апреля, представил разные сценарии возможной работы парламентской фракции РПА, чтобы сохранить внутренний мир и стабильность в стране», - говорится в сообщении пресс-службы Республиканской партии Армении.

«В ходе второй половине встречи с и.о. премьера Кареном Карапетяном было достигнуто соглашение, что РПА готова к переговорам со сторонами без предварительных условий», - заявили в партии.

Саркисян, избранный парламентом на пост премьер-министра Армении 17 апреля, в понедельник объявил о своей отставке под давлением массовых выступлений оппозиции по всей стране. Первый вице-премьер Армении Карен Карапетян будет исполнять обязанности главы правительства республики. Во главе протестных акций стоит депутат парламента от блока «Елк» Никол Пашинян.





