Международный банк Азербайджана провел день карьеры в UNEC ®

2018-04-26 12:00 | www.apa.az | 7

В центре карьеры Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) прошла презентация на тему «Знакомство с деловой средой Международного Банка Азербайджана». Основной целью мероприятия стало ознакомление студентов UNEC с деятельностью Международного Банка Азербайджана, информирование их о программах прохождения практики в банке, а также привлечение к участию в этих программах с целью поддержания их карьерного развития в сфере финансов, а также оказание поддержки молодежи в выборе направления своего карьерного пути.

Сотрудники банка проинформировали студентов о деятельности банка, его продуктах и услугах, программах по прохождению практики и многом другом. Также были даны рекомендации по грамотному составлению резюме, подготовке к прохождению интервью. Сотрудники банка ответили на вопросы, интересующие студентов и приняли их CV.

Директор департамента по управлению человеческими ресурсами и организационным работам Международного банка Азербайджана Шола Акперова заявила: «Международный Банк Азербайджана намерен проводить подобные мероприятия и в других высших учебных заведениях с целью создания равных возможностей для студентов соответствующих специальностей и оказания им поддержки в построении карьеры, соответствующей их навыкам и знаниям».

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.