Рамизу Мехтиеву вручили Орден Почета России

2018-04-26 10:30 | www.oxu.az | 7

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев вручил главе администрации президента Азербайджана Рамизу Мехтиеву Орден Почета на полях 9-й Международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности в Сочи.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил спикер СБ России Евгений Аношин.

«В ходе встречи с главой администрации президента Азербайджанской Республики Николай Патрушев вручил Рамизу Мехтиеву Орден Почета по распоряжению президента России», - заявил Е.Аношин.