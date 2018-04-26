Названа дата проведения следующего «Оскара»

2018-04-26 10:48 | www.oxu.az | 7

В 2019 году церемония вручения премии киноакадемии США «Оскар» состоится 24 февраля 2019 года.

Как передает Oxu.Az, церемония пройдет в Лос-Анджелесе.

Отбор номинантов на главную мировую кинопремию начнется 7 января и завершится 14 января.

Отмечается, что номинанты будут объявлены 22 января, а 4 февраля для них устроят традиционный ланч.

Финальное голосование за претендентов на награду завершится 19 февраля, а 24 февраля пройдет 91-я церемония награждения лауреатов.

Ожидается, что премия будет транслироваться в режиме реального времени в 225 странах и территориях по всему миру.

Стоит отметить, что рейтинг юбилейной, 90-й церемонии вручения кинопремии «Оскар-2018» оказался самым низким в ее истории. Церемонию посмотрели 26,5 млн зрителей, что на 19% меньше, чем в 2017 году, когда за вручением «Оскара» следили 34,3 млн человек.