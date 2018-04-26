Грузинское вино представили на ярмарке в Копенгагене

2018-04-26 10:38 | www.trend.az | 7
Представители Национального агентства вина и четырех грузинских винных компании приняли участие в винной ярмарке в Копенгагене Copenhagen Wine Fair. Об этом сообщает Новости-Грузия со ссылкой на МИД Грузии.
На копенгагенской ярмарке был обустроен стенд Национального агентства вина Грузии. Выставку открыл чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Дании Гиги Гигиадзе.
Представитель академии вина Дании Томас Илкиер провел для импортеров датского вина семинар, на котором особое внимание уделил истории грузинского вина и технологии его изготовления.