Грузинское вино представили на ярмарке в Копенгагене

2018-04-26 10:38 | www.trend.az | 7

Представители Национального агентства вина и четырех грузинских винных компании приняли участие в винной ярмарке в Копенгагене Copenhagen Wine Fair. Об этом сообщает Новости-Грузия со ссылкой на МИД Грузии.

На копенгагенской ярмарке был обустроен стенд Национального агентства вина Грузии. Выставку открыл чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Дании Гиги Гигиадзе.

Представитель академии вина Дании Томас Илкиер провел для импортеров датского вина семинар, на котором особое внимание уделил истории грузинского вина и технологии его изготовления.