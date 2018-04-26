Таджикистан призывает ЕБРР принять участие в завершении строительства Рогунской ГЭС

2018-04-26 10:43 | www.trend.az | 8

Таджикистан призывает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) участвовать в строительстве Рогунской ГЭС. Об этом в четверг сообщает таджикское информагентство «Азия-Плюс».

Призыв был озвучен первым заместителем председателя Национального банка Таджикистана (НБТ) Джамолиддином Нуралиевым на встрече с представителями ЕБРР под руководством заместителя президента этого банка Юргена Ригторинга.

На прошедшей в Вашингтоне на полях весенних совещаний Международного Валютного Фонда и Группы Всемирного банка встрече также приняли участие министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и председатель НБТ Джамшед Нурмахмадзода, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Нуралиев отметил, что реализация проектов в сфере гидроэнергетики является приоритетом для Таджикистана.

В связи с этим он предложил укрепить сотрудничество в этом направлении, призывая ЕБРР участвовать в осуществлении Рогунского проекта, отмечает пресс-служба НБТ.

Отметим, что Таджикистан планировал достроить Рогунскую ГЭС исключительно за счет внутренних инвестиций, в частности, за счет продажи акций созданного Открытого акционерного общества населению республики.