В правила приема на работу директоров и учителей будут внесены изменения

2018-04-26 12:02 | www.apa.az | 8

«В этом году будут применены новые правила приема на работу директоров и учителей школ».

Как сообщает АПА, об этом сказал замдиректора Отдела человеческих ресурсов Министерства образования Эшги Багиров.

По его словам, разработан проект новых правил приема на работу учителей: «Правила приема на работу учителей будут утверждены в ближайшие несколько недель. После утверждения проекта будет предоставлена дополнительная информация».

Э.Багиров отметил, что в этом году также планируется проведение конкурса для приема на работу директоров школ: «В правила приема на работу директоров будут внесены изменения. Но правила еще не разработаны».