США испытали межконтинентальную ракету

2018-04-26 10:51 | www.oxu.az | 7

Военно-воздушные силы США провели испытания баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Это первые подобные испытания в текущем году, предыдущие прошли в августе прошлого года. Первоначально испытания планировались на февраль, но были перенесены.

У запущенной ракеты не было боевой части. Испытания признали состоявшимися, головная часть ракеты попала в намеченную цель. Ракету запустили с базы Ванденберг на юге Калифорнии.