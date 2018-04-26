В Баку ожидается открытие новой станции метро

2018-04-26 10:56 | www.oxu.az | 8

В настоящее время проводятся работы по строительству новых станций метро. Как известно, господин президент Ильхам Алиев на последнем совещании заявил, что строительству станций метро в Баку будет дан повторный старт.

Об этом Oxu.Az сказал глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев, говоря о текущих работах по строительству нескольких станций метро:

«В настоящее время строительство станций метро продолжается в нескольких направлениях.

Мы еще больше ускорили работы по строительству станции фиолетовой ветки метро под условным названием «B3» на улице Джейхуна Салимова.

Кроме того, продолжаются работы по строительству Электрического депо «Ходжагасан», туннеля от станции «Автовокзал» до Электрического депо «Ходжагасан» и на станции «Ази Асланов 2».

Первая из этих станций – «B3», скорее всего, будет сдана в эксплуатацию в следующем году. На станции будут установлены три лифта и 17 эскалаторов современного типа».

Эльвин Пашазаде

