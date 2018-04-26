В Гусаре проводится международная конференция «Геноцид против тюрко-мусульманских народов в ХХ веке»

2018-04-26 12:24 | www.apa.az | 8

Как сообщает северное бюро АПА, проведенная согласно подписанному президентом Ильхамом Алиевым распоряжению «О 100-летии геноцида азербайджанцев 1918 года» международная конференция была организована Президиумом Национальной академии наук Азербайджана, Институтом истории имени А.А.Бакиханова НАНА, Исследовательским центром Ататюрка Управления культуры, языка и истории Ататюрка при Кабинете Министров Турецкой Республики, посольством Турции в Азербайджане и Исполнительной властью Гусарского района.

До конференции участники мероприятия посетили памятник Гейдару Алиеву и памятник, воздвигнутый в честь героев, одержавших победу в сражении «Ганлы дере» в Гусаре.

В конференции приняли участие представители Азербайджана, Турции, России, Польши, Албании, Узбекистана, Казахстана, Пакистана, Индии и Ирака.

На конференции помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов зачитал обращение президента Ильхама Алиева к участникам конференции.

Выступивший на конференции глава ИВ Гусарского района Шаир Алхасов рассказал о трагических событиях, пережитых азербайджанским народом на протяжении всей истории.

Конференция продолжится 3 дня.