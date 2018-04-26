Новое назначение от Инама Керимова

2018-04-26 11:10 | www.oxu.az | 8

Муртузали Гаджиев, освобожденный от должности главы пресс-службы Министерства сельского хозяйства, назначен на новую должность.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Modern.az, проработавший на этой должности 22 года М.Гаджиев поблагодарил всех сотрудников медиа и коллег за плодотворное сотрудничество:

«Все это время я считал журналистов своими друзьями, а себя – их другом. Я всегда старался представлять свою структуру на высоком уровне. 25 лет я занимал в министерстве различные должности – завотделом главного управления науки и образования, начальник отдела пропаганды, руководитель отдела пресс-службы, со дня его основания до сих пор.

Новый министр Инам Керимов, учитывая мой опыт и стаж работы, вновь оказал мне доверие, за что я ему глубоко благодарен. Сейчас я назначен заместителем заведующего отделом по семеноводству. Постараюсь оправдать оказанное доверие и достойно справляться со своими обязанностями».

М.Гаджиев поздравил нового главу пресс-службы министерства Анара Гусейнова, пожелав ему еще больших успехов в работе, и подчеркнул, что всегда будет оказывать ему поддержку.

Отметим, что М.Гаджиев с отличием окончил Азербайджанский государственный аграрный университет, а также Академию государственного управления при президенте Азербайджанской Республики. Награжден медалью «За отличие на государственной службе», доктор философии по аграрной сфере. Состоит в правящей партии «Ени Азербайджан».