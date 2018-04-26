Вооруженное нападение на офис в Баку

2018-04-26 11:17 | www.oxu.az | 8

На территории Ясамальского района столицы произошла поножовщина.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел во время вооруженного нападения на один из офисов по адресу Нахчивани, 15.

Человек в маске ворвался в офис и пытался унести деньги из сейфа. В это время пытавшийся предотвратить кражу Намазов Тархан Сулейман оглы 1989-го рождения, являющийся кассиром компании ZD Travel, преградил путь грабителю и получил в общей сложности 14 ножевых ранений.

Неизвестный пытался сбежать с украденными у кассира 20 тыс. манатов, однако осуществить задуманное не сумел.

Раненый потерял много крови и был размещен в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По факту в прокуратуре Ясамальского района возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 (попытка умышленного убийства) УК АР.

Отметим, что имевшиеся при Т.Намазове 20 тыс. манатов принадлежат компании.