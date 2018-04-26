В Ашхабаде обсуждают проект соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве на Каспии

2018-04-26 11:10 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде проводится очередное заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств, сообщает в четверг источник, близкий к организации мероприятия.

На совещание съехались делегации из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана с целью согласования текста проекта соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в Каспийском регионе.

В качестве организаторов выступили МИД и министерство экономики Туркменистана, государственное предприятие по вопросам Каспийского моря при президенте страны.

Ранее сообщалось, что официальный Ашхабад инициировал создание постоянно действующего Каспийского экономического форума.