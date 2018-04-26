В Баку будет введена в эксплуатацию еще одна станция метро

2018-04-26 11:15 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В будущем году в Баку будет введена в эксплуатацию еще одна станция метро, сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

Пашаев отметил, что на последнем совещании Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку будет увеличено количество станций метро, ускорено строительство новых. Отвечая на вопрос о работах, которые будут проделаны, Пашаев сказал, что в настоящее время продолжается строительство нескольких станций метро.

"В настоящее время продолжаются работы по строительству станции метро на улице Джейхуна Салимова на "Фиолетовой ветке" с условным названием "B3", электродепо "Ходжасан", туннеля, ведущего от станции метро "Автовокзал" к электродепо "Ходжасан", и станции метро "Ази Асланов-2". Первой среди них будет сдана в эксплуатацию станция "B3". На метростанции будут иметься три лифта и 17 эскалаторов современного типа", - сказал Пашаев.

Глава пресс-службы добавил, что в этом году не ожидается ввод станции метро "B3" в эксплуатацию.