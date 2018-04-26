AZAL увеличит число рейсов по маршруту Баку-Тель-Авив до 5-ти

2018-04-26 12:29 | www.apa.az | 7

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в предстоящий летний сезон увеличит число рейсов по маршруту Баку-Тель-Авив с двух до пяти.

Как сообщили АПА-Экономикс в компании, с наступлением летнего сезона число рейсов, выполняемых AZAL по направлению Баку-Тель-Авив, в период с 10 июня по 25 октября будет увеличено до 5-ти. В указанный период один рейс будет выполняться по вторникам, по два рейса – в четверг и в воскресенье. В настоящее время авиакомпания по маршруту Баку-Тель-Авив выполняет два рейса в неделю - по вторникам и воскресеньям.