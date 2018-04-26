В Азербайджане заработают новые электростанции

2018-04-26 11:31 | www.oxu.az | 7

В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию Мингячевирскую ГЭС мощностью 424 МВт.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал президент ОАО «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев в интервью официальному сайту партии «Ени Азербайджан».

Он заявил, что 21 сентября 2011 года в Баку был заложен фундамент электростанции «Шимал-2» мощностью 409 МВт. Работы по строительству этой электростанции находятся на завершающем этапе, и она будет сдана в эксплуатацию в текущем году.

По словам Пирвердиева, также в течение 2018 года «Азерэнержи» планирует ввести в эксплуатацию электростанцию мощностью 16,5 МВт в Лерикском районе Азербайджана, и ряд малых ГЭС в других регионах страны – «Астара-1», «Огуз-1», «Огуз-2» и «Огуз-3».