Пирвердиев: В стране нет дефицита электроэнергии

2018-04-26 11:41 | www.oxu.az | 8

В стране полностью устранена существовшая с 2001 года проблема дефицита электроэнергии. Вызывает гордость тот факт, что внутренний спрос на 100 процентов покрывается за счет местного производства, и республика экспортирует определенный объем электроэнергии.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал президент ОАО «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев в интервью официальному сайту партии «Ени Азербайджан».

Он заявил, что в 2017 году производство электроэнергии в республике составило в общей сложности 21,8 млрд киловатт-часов. Из них 20,2 млрд киловатт-часов пришлось на тепловые электростанции, 1,6 млрд киловатт-часов – на гидроэлектростанции.

Л.А.

