Жду качественных выступлений от гимнасток - главный тренер сборной Азербайджана

2018-04-26 11:26 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку стартует очередное гимнастическое соревнование - Кубок мира по художественной гимнастике. О подготовке сборной Азербайджана к соревнованию Trend рассказала ее главный тренер Мариана Василева.

По словам главного тренера, первая команда в этом году уже выступала на крупных турнирах, достигла неплохих результатов, а в групповых упражнениях была завоевана бронзовая медаль.

Василева отметила, что групповая команда хорошо начала сезон, и сейчас важно преодолеть психологический барьер неудачных выступлений в Баку.

“Меня очень радует групповая команда. У них зрелищные номера, и, что самое главное, девочкам удается чисто их выполнять. Я очень сильно надеюсь, что в этом году у них получится выступить хорошо. В прошлом году они замечательно выступали на всех этапах Кубка мира, на Гран-при, на Чемпионате мира, завоевывали медали, в том числе и золотые. Но почему то у них не получается выступать в Баку. Может быть из-за того, что они очень хотят показать себя в родных стенах. Но я думаю, что переломный момент настал, и они смогут выступить на хорошем уровне”, - сказала Василева.

Кубок мира по художественной гимнастике состоится в Баку в шестой раз. В турнире, который пройдет 27-29 апреля 2018 года, ожидается участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступят в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки будут соревноваться в составе команд в групповых упражнениях.

В первые два дня квалификационных соревнований гимнастки выступят как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях. В зависимости от результатов квалификации, определятся победители многоборья и участницы финалов по отдельным предметам в обоих видах программы.